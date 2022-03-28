"С учетом данных по заболеваемости мы считаем, что на территории Мурманской области уже можно отменить масочный режим. Но это императивная норма постановления главного санитарного врача РФ. Вчера я разговаривал с Анной Юрьевной Поповой, и думаю, что в ближайшее время этот императив будет смягчен и право появится у субъектов РФ", — сказал Чибис.

"Очень рассчитываю, в течение недели этот юридический вопрос будет урегулирован. Как только федеральная норма нам это позволит, мы сделаем это (отмену масочного режима — ИФ) незамедлительно", — подчеркнул губернатор.

При этом в понедельник в регионе начали действовать очередные смягчения эпидемиологических ограничений.

Так, в Мурманской области можно будет навещать близких, которые находятся в социальных учреждениях. Для посещения нужно будет подтвердить факт вакцинации, перенесенного коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

"Кроме того, мы отменяем обязательную 14-дневную изоляцию работников, которые привлекаются на наши проекты работать вахтовым методом", — сказал он, добавив, что компании могут вводить свои правила эпидбезопасности.

Ранее, 21 марта, Чибис сообщал, что при дальнейшем снижении заболеваемости коронавирусом в Мурманской области будет отменен масочный режим.

Ранее в регионе поэтапно сняли некоторые эпидемиологические ограничения.

Так, с 18 февраля отменили проверку QR-кодов в заведениях общепита, кинотеатрах и при входе в торговые и торгово-развлекательные центры, с 14 марта проверку QR-кодов отменили полностью.

С 4 марта продлили время работы общепита до 02:00 мск (ранее работали до 23:00 мск), с 21 марта — получили возможность работать круглосуточно.

С 11 марта открылись детские детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, в торговых центрах возобновили работу фуд-корты и открылись места отдыха. Также разрешено оказание услуг на массовых мероприятиях в парках, торгово-развлекательных центрах и других местах: прокат инвентаря, работа аттракционов.

С 25 марта в Мурманской области возобновились профилактические медосмотры и диспансеризация, углубленная диспансеризация в медорганизациях.

По данным оперштаба на воскресенье, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 133 тыс. 318 случаев коронавируса, включая 58 новых за прошедшие сутки.

В Мурманске всего выявлено 65 тыс. 603 случая, включая 11 новых за минувшие сутки.

По данным па пятницу, за все время 119 тыс. 908 человек выздоровели, скончались 3 тыс. 231 человек с коронавирусом.