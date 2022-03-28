"Сильный ветер продолжает валить деревья в Железноводске. На этот раз не обошлось без несчастных случаев. От порыва сильного ветра дерево на Лермонтовском терренкуре вырвало вместе с корневой системой, что привело к его падению на прогуливающихся отдыхающих", — говорится в сообщении.

Служба спасения оперативно приехала на место происшествия, мужчине и женщине оказывается медпомощь.

"Принял решение перекрыть движение по терренкуру на время штормового предупреждения. К сожалению, на этот раз деревопад привел к несчастному случаю. Здоровья пострадавшим... Прошу всех воздержаться от прогулок по лесу и терренкуру, пока не стихнет ветер", — цитирует пресс-служба главу Железноводска Евгения Бакулина.