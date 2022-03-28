"Самым популярным зарубежным направлением останется Анталья, куда запланировали регулярные и чартерные рейсы семи авиакомпаний. В расписании также присутствует большинство традиционных для летнего периода туристических маршрутов — Египет, Тунис, Израиль", — говорится в сообщении аэропорта.

Возобновит полеты в Минск белорусская авиакомпания "Белавиа".

Кроме того, широкая сетка разлета из Екатеринбурга ожидается в страны СНГ, прежде всего в Среднюю Азию. В расписание "Кольцово" включены рейсы в Нур-Султан, Алма-Ату, Ташкент, Самарканд, Фергану, Навои, Ургенч, Душанбе, Худжанд, Бишкек и другие города.

Между тем, как и в прошедшем сезоне, основной упор авиаперевозчики делают на внутрироссийских направлениях: до конца октября из "Кольцово" можно будет улететь в более чем 55 российских городов. Самыми популярными направлениями по-прежнему являются Москва (до 24 рейсов в сутки), Санкт-Петербург (до 8 рейсов), а также Сочи. Обширная полетная программа запланирована к выполнению в Симферополь, Анапу, Геленджик, Минеральные воды. Новым направлением станет Владикавказ.

В 2020 году в весенне-летнем расписании "Кольцово" из Екатеринбурга были рейсы по 77 направлениям, в 2019 году, до пандемии, — более 100, из которых половина международных.