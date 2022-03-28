"С коллегами приняли решение продлить масочный режим еще на месяц — до 30 апреля, поскольку сезон распространения вирусных инфекций еще не завершен — только за последнюю неделю зарегистрировано больше 7 тыс. случаев ОРВИ. Ковид мы до конца тоже пока не победили", — написал Бурков в своем телеграм-канале.

Вместе с тем в регионе принят ряд послаблений. В частности снято ограничение, разрешавшее в торговых центрах и гипермаркетах занимать площадь в 4 кв. м только одному человеку, отменен обязательный уход на дистанционный режим работы, обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет. Также принято решение о снятии запрета на проведение деловых мероприятий в заведениях общепита и других учреждениях и снижении проверочной нагрузки на предприятия и учреждения.

При этом глава региона подчеркнул, что важно продолжать кампанию по вакцинации и ревакцинации — это помогает формировать коллективный иммунитет и снижать уровень заболеваемости.

По данным регионального Минздрава, за последние сутки в регионе выявлено 243 случая заболевания COVID-19, из этого числа 227 пациентов лечатся амбулаторно.