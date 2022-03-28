"Фестиваль Park Live не состоится и в этом году. Нам было необходимо согласовать все формальности с менеджментом артистов перед тем, как сделать официальное объявление. Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в неё наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам", — говорится в сообщении организаторов в понедельник.

Отмечается, что не все музыканты отказались от концертов в России.

Также организаторы сообщили, что при благоприятном стечении обстоятельств несколько артистов намерены выступить на фестивале уже в следующем году.

"Поэтому мы объявляем перенос фестиваля на 2023-й", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что все сохраненные билеты будут действительны в 2023 году.