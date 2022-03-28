"Тестировать работу системы будут в течение месяца — с 28 марта по 1 мая на троллейбусах, следующих по маршруту № 2", — говорится в сообщении.

В ходе пилотного проекта карты "Тройка" с балансом 100 рублей можно получить бесплатно в МУП "Троллейбусное управление".

"Если пилотный проект будет признан эффективным, то есть востребованным у костромичей, в Управлении транспорта рассмотрят возможность распространить действие карты "Тройка" на другие маршруты", — отмечается в пресс-релизе.

Карта "Тройка" работает в 18 регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье. С помощью нее можно оплатить проезд в общественном транспорте.