"В Рязанской области можно будет оплачивать проезд картой "Тройка" — это соглашение правительства Москвы и Рязанской области. Скоро "Тройку" начнут тестировать", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в случае успеха тестирования, проект по использованию карты запустят в полном масштабе.

"С появлением карты "Тройка" в Рязани более чем 500 тыс. жителей станет удобнее оплачивать проезд в своем городе, а также пользоваться городским транспортом Москвы", — привели в ведомстве слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что тестирование столичной транспортной карты проведут в Рязанской области в течение текущего года.

Сейчас "Тройку" можно использовать в 17 российских регионах.

В Москве карта появилась в 2013 году.