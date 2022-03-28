"Животные вышли из зимнего сна почти одновременно с московскими сородичами. Точнее сказать трудно, ведь у них весьма размытые границы сна. Наши полосатые друзья могут очнуться, погулять, осмотреться и снова залечь", — говорится в сообщении.

Переходить на весенний режим дня еноты и енотовидные собаки начали на прошлой неделе. Им постепенно вводят полноценный рацион и ежедневные кормления. Животных кормят фруктами, орехами, изюмом, бананами.

На данный момент в зоосаде живут два енота Рыжик и Василек и две енотовидные собаки Барыня и Сударыня.

"Все живут на одной территории и живут дружно. В распоряжении группы три домика, однако все предпочитают жить и спать вместе", — добавили в пресс-службе.