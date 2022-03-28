"В аэропорту "Храброво" начало действовать летнее расписание полетов, которое продлится до 29 октября 2022 года. В нем сохраняются основные направления в Москву и Санкт-Петербург. По сравнению с прошлым сезоном количество рейсов по данным направлениям в апреле незначительно сократится", — говорится в пресс-релизе.

На московском направлении будут совершаться до 10-12 рейсов в день (прошлым летом — до 18). Их будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia и "Победа".

В Петербург запланировано до 7-9 рейсов в день (в сезоне 2020 года — 10-12). Полеты будут осуществлять АК "Россия" (совместно с "Аэрофлотом"), "Уральские авиалинии", "Победа", Smartavia.

Ожидается, что в период активного туристического сезона, с мая по сентябрь, количество ежедневных рейсов в Москву и Петербург, а также по региональным направлениям возрастет.

"Как и прежде, авиакомпания Nordwind, являющаяся базовым перевозчиком в аэропорту "Храброво", планирует выполнять рейсы из Калининграда в Волгоград, Воронеж, Казань, Москву, Нижний Новгород, Самару, Уфу, Челябинск", — отмечает пресс-служба.

Авиакомпания S7 продолжит летать в Новосибирск. "РусЛайн" планирует полеты в Тамбов-Казань, Воронеж, Липецк, Курск, Брянск-Махачкала, Мурманск-Петрозаводск.

Традиционно будут осуществляться полеты из Череповца в Калининград и обратно авиакомпанией "Северсталь". Авиакомпания "Азимут" продолжит выполнять рейсы в Краснодар, Калугу — Ростов-на-Дону, планирует рейсы в Псков и Минеральные воды.

Smartavia продолжит выполнять рейсы в Мурманск, а также планирует полеты в Архангельск и Сочи. В Сочи в летний период планирует выполнять рейсы и "Победа".

Пресс-служба отмечает, что рейсы в ряд российских городов временно приостановлены в связи с закрытием аэропортов.

Полеты по международным направлениям на апрель не запланированы. Ранее выполнявшиеся рейсы в Казахстан (Алма-Ату и Нур-Султан), а также в Минск отменены предварительно до конца апреля.