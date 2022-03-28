"Сегодня в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и сферы гостеприимства — 20%. Ее обнуление — важнейшая новость для всей санаторно-курортной отрасли Кубани. Эта мера поддержки будет способствовать ускоренному развитию сферы, что особенно важно сейчас, когда растет спрос на внутренний туризм. В Краснодарском крае работает порядка 10,5 тысяч средств размещения — больше, чем в других регионах России. Уверен, благодаря, в том числе, этой налоговой льготе туротрасль станет более привлекательной для инвесторов, и мы получим новые комфортные гостиницы и рабочие места", — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что нулевая ставка распространяется как на новые средства размещения, так и на уже действующие. Для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туробъекты, нулевая ставка НДС будет действовать 5 лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе, после реконструкции. Это поможет предприятиям выйти на операционную безубыточность за этот период. Для владельцев уже действующих гостиниц льготный период НДС будет действовать до 30 июня 2027 года.

Вениамин Кондратьев акцентировал, что туристическая отрасль края станет более конкурентоспособной также благодаря новому национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", а также краевым мерам поддержки.

"Мы приняли ряд решений и на краевом уровне. На последней сессии ЗСК сохранили минимальный налог на имущество для детских здравниц. Он составляет всего 0,01%. Это поможет сохранить индустрию детского отдыха, которая серьезно пострадала в пандемию", — добавил глава края.

Президент России Владимир Путин 26 марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). Документ содержит предложенную Ростуризмом меру по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. Как следует из текста, норма об обнулении НДС вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Как сообщалось, в предстоящий курортный сезон туристов готовы принимать около 10 тыс. средств размещения, рассчитанные на 570 тыс. мест. Власти региона ожидают большой наплыв отдыхающих и советуют заранее бронировать места в гостиницах.

По итогам прошлого года турпоток на курорты края превысил 16,5 млн человек.