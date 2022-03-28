"С 1 по 4 мая 2022 года на курорте "Роза Хутор" уже в седьмой раз состоятся соревнования по бегу ROSA RUN. Тематика этого года – "Музыка нас связала". В течение четырех дней участники будут проходить беговые дистанции под разные музыкальные стили. Каждый день фестиваля посвящен отдельному беговому соревнованию", — говорится в сообщении.

Так, 1 мая состоится забег на вершину горы "Роза Пик" ROSA PEAK. Маршрут начинается на "Розе Плато", его протяженность составит 7 км, спортсменам предстоит подняться более, чем на тысячу метров. Второй день фестиваля будет посвящен тимбилдингу на бегу ROSA QUEST. Командам предстоит выполнять задания на дистанции в 10 км.

З мая состоится первый вечерний забег в истории фестиваля ROSA DREAM. На финише каждый участник сможет завязать ленточку на специальном дереве, загадав свое самое заветное желание. В четвертый день фестиваля традиционно пройдет трейл-раннинг по двум трассам: ROSA GREEN TRAIL на 8 км и ROSA RED TRAIL на 26 км.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

"Фестиваль ROSA RUN – это особое мероприятие для нашей команды. Горы, живописные трассы и невероятная атмосфера сплоченности каждый год привлекает все больше участников. Мы всегда стараемся придумывать что-то новое. В этом году главной темой фестиваля станет музыка, которая объединяет людей, как универсальный язык общения между поколениями и представителями разных культур. Музыка и спорт неразрывно связаны, так как напрямую влияют на ментальное и физическое здоровье человека, что так важно в наши дни. Желаю всем участникам использовать по полной рекреационные возможности фестиваля", — цитирует пресс-служба генерального директора и партнера ROSA RUN и IRONSTAR Андрея Кавуна.

Директор по маркетингу курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков подчеркнул, что фестиваль традиционно открывает летний сезон на курорте.