"Численность иностранцев, прошедших оздоровление в наших здравницах, более 22 тыс. В прошлом году эта цифра составила 19,5 тыс. человек. Выручка от экспорта услуг увеличится где-то на 14% и превысит 17 млн белорусских рублей", — отметил Болбатовский во время пресс-конференции в Минске.

Он также сообщил о росте динамики экспорта услуг — по итогам первого квартала 2022 года он увеличился на 15%.

"Есть устойчивый спрос на данный вид услуг. Заполняемость санаторно-курортных организаций в первом квартале этого года увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила около 70%", — отметил Болбатовский.

Заполняемость белорусских санаториев по состоянию на конец марта текущего года составляет 73%. По мнению директора Центра, эта цифра говорит о безопасности белорусских санаториев в качестве мест отдыха в непростой эпидемиологический период.

"У нас были выявлены лишь единичные случаи коронавирусной инфекции", — добавил он.