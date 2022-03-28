Согласно расписанию, "Азур Эйр" планирует выполнять полеты из Тюмени в Анталью и Бодрум (Турция), а также в Шарм Эль Шейх и Хургаду (Египет), Nordwind Airlines — в Ош и Бишкек (Киргизия), "ЮТэйр" — в Петропавловск (Казахстан) и в Баку (Азербайджан).

Из Тюмени также можно будет улететь по 35 внутрироссийским направлениям. Самым популярным направлением остается Москва. Рейсы будут выполнять пять авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "ЮТэйр" и "Ямал".

В Санкт-Петербург рейсы планируют осуществлять авиакомпании "Россия", "Победа" и "Смартавиа".