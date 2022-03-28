"Правительство Саудовской Аравии возобновило программу выдачи виз по прибытии для обладателей действующих виз в США, Великобританию и зону Шенгенского соглашения. Этот шаг принят на фоне снятия всех антиковидных ограничений в королевстве. Граждане любой страны, участвующие в программе eVisa (в том числе России), также могут получить визу", — пишет издание.

Как отмечает портал, путешественники с визами США, Великобритании и стран Шенгена могут получить годовую визу по прибытии только если воспользуются рейсами одной из национальных авиакомпаний страны – Saudi, Flynas или Flyadeal. В свою очередь, для обладателей eVisa такого правила нет.

Электронная виза позволяет путешественникам въезжать в страну только в туристических целях и находиться в Саудовской Аравии до 90 суток. При этом туристам запрещено посещать святые города Мекка и Медина, а паломники могут приезжать по ней на Умру вне сезона Хаджа.

"Посетители, имеющие действующую визу США, Великобритании или Шенгенской зоны, должны использовать ее хотя бы один раз для въезда в страну или регион выдачи, чтобы иметь право на получение визы по прибытии в Саудовскую Аравию", — поясняет Аrabian Business.

По словам министра туризма королевства Ахмеда Аль-Хатиба, восстановление программы выдачи виз по прибытии – это последний шаг к возвращению Саудовской Аравии к допандемийному уровню открытости.

Саудовская Аравия 6 марта объявила об отмене всех антиковидных ограничений. Туристам больше не нужно предъявлять для поездки сертификат вакцинации или проходить ПЦР-тестирование. Аннулированы списки стран по уровню эпидемиологической безопасности, отменен карантин и правило социального дистанцирования. Маски необходимо носить только в закрытых общественных местах. Открыты кафе, рестораны и объекты показа.