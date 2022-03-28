Портрет был написал в Нидерландах в 1717 году. История его создания связана с визитом Петра I во Францию. Во время пребывания царя в Париже и Версале Екатерина I находилась в Гааге, где французский художник Натье, прославившийся изображением членов французской королевской семьи и двора, написал с натуры ее портрет.

Картина была отправлена во Францию к Петру I и так понравилась императорской чете, что Петр заказал у художника свой портрет, парный изображению супруги.

Натье создал репрезентативный барочный портрет, представив царицу в парчовом серебристом платье и подбитой горностаем красной бархатной мантии. Цветовым акцентом является лента Ордена Святой Екатерины, который был учрежден Петром в 1713 году в честь супруги, сопровождавшей его во время тяжелого Прутского похода против Османской армии. Во время правления Петра она была единственной обладательницей ордена, что подчеркивало особый статус этой награды.

"Сейчас живопись покрывает толстый слой поздних сильно пожелтевших и потемневших лаков, которые искажают авторский колорит и изменяют цветовое и тональное решение. Картина нуждается в комплексе работ по раскрытию от поздних наслоений", — отмечают в музее.

Реставраторы Эрмитажа проведут исследование полотна, удалят пожелтевший и потемневший лак, а также поздние наслоения, восполнят утраты авторской живописи и покроют картину реставрационным лаком. Работы будут продолжаться до конца 2022 года.

В рамках масштабной программы по сохранению картин с изображением великих представительниц российской императорской семьи уже были отреставрированы портреты Екатерины Великой авторства Пьера-Этьена Фальконе и императрицы Марии Федоровны кисти французской художницы Элизабет Виже-Лебрен. Кроме того, был напечатан научный каталог "Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны" на русском языке.