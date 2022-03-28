В феврале 2021 года авиакомпания перевезла 131,712 тыс. человек. Таким образом, в феврале текущего года перевозка пассажиров по сравнению с показателем февраля 2021 года выросла в 1,1 раза.

Пассажирооборот в феврале 2022 года составил 213,942 млн пассажиро-километров, что на 113,3% больше, чем в прошлом году. Загрузка кресел снизилась на 2,0 процентного пункта (п.п.) по сравнению с 2021 годом и составила 83,1%.

В январе-феврале 2022 года авиакомпания "Азимут" перевезла 328,914 тыс. человек (рост к аналогичному периоду 2021 года 1,2 раза).

Пассажирооборот авиакомпании "Азимут" в январе-феврале 2022 года достиг 474,528 пассажиро-километров, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Загрузка кресел в текущем году составила 84%, что на 0,6 п.п. меньшее, чем годом ранее.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.