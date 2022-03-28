Согласно тексту решения суда, в декабре 2021 года Западно-Сибирская транспортная прокуратура совместно с управлением Роспотребнадзора по Кузбассу провели проверку, в ходе которой выявили ряд нарушений.

"В помещении, используемом для хранения запаса продовольственных продуктов, в холодильной камере, в баре выявлена продукция с истекшим сроком годности. Помимо этого, выявлены факты ненадлежащего хранения пищевой продукции, а также отсутствия маркировки", — говорится в документе.

В отношении гендиректора ООО "Аэрокузбасс" возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), суд назначил штраф в размере 150 тыс. рублей.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры "Интерфаксу" уточнили, что нарушения выявили на комбинате общественного питания (КОП), который является структурным подразделением ООО "Аэрокузбасс".

"КОП состоит из ресторана, столовой, склада, цеха бортового питания. Комбинат занимается изготовлением, хранением и отпуском питания для пассажиров и экипажей воздушных судов, работников предприятия, обслуживанием заказных банкетов и других мероприятий", — пояснили в пресс-службе.

В компании "Интерфаксу" отказались комментировать решение суда.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем почти 80% "Аэрокузбасса" через АО "Международный аэропорт Новокузнецк (Спиченково) имени Бориса Валентиновича Волынова" является ООО "Сибирские аэропорты" (Иркутск, принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг"). Еще 20% в капитале "Аэрокузбасса" владеет бывший первый замгендиректора Валерий Хомский.