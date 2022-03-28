"Согласно документу, предприятиям общественного питания сняли запрет на работу с 01:00 до 06:00", — говорится в сообщении.

Остальные ограничения, в том числе по заполняемости кинозалов, театров и цирка до 70%, а также рекомендация соблюдения режима самоизоляции неработающими гражданами старше 60 лет, продлены в Рязанской области до 18 апреля.

В настоящее время в лечебных учреждениях региона находятся 276 пациентов с COVID-19. Состояние 41 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 186 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 49 человек, из них шестеро пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.