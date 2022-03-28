"Решение о приостановке с понедельника полетов в Москву принято из-за эксплуатационных ограничений. Речь идет об ограничениях на международные финансовые и страховые лимиты, которые напрямую влияют на полеты SriLankan Airlines в Россию. Решение принято до последующего уведомления", — говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, SriLankan продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить полеты, как только ситуация улучшится.

SriLankan Airlines выполняла два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой. Рейсы обслуживались в аэропорту "Домодедово".

После 24 февраля Евросоюз, а затем США и Канада ввели санкции против российской авиаотрасли. Среди них – закрытие воздушного пространства Европы и некоторых других стран и запрет российским авиакомпаниям на использование лизинговых самолетов. ЕС также запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России.

После этого не только европейские, но и другие иностранные авиакомпании были вынуждены приостановить полеты в Россию из-за проблем со страхованием своих самолетов.