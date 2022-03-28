Полеты стартовали в субботу, 27 марта. Они будут выполняться 4 раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — на авиалайнерах А320 вместимостью до 180 пассажиров.

В настоящее время в столицу Армении из Сочи выполняются ежедневные полеты других авиаперевозчиков: "Аэрофлот", "Азимут", "Уральские авиалинии", Utair, Nordwind, Pegas Fly, Red Wings, S7, Smartavia.

FlyOne Armenia — "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. Компания в октябре 2021 года получила сертификат воздушного оператора, в настоящее время выполняет рейсы в Москву, Стамбул и Лион.