Согласно данным сайта перевозчика, все рейсы из/в Азербайджан приостановлены по 30 апреля включительно, из/в Армению — по 25 апреля.

Ранее перевозчик также приостановил полетную программу в Казахстан, изначально с 11 по 31 марта, позже — до 30 апреля.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, полеты в южные города России пока отменены до 1 апреля, дальнейшее решение будет зависеть от распоряжения Росавиации.

Как сообщалось, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания авиатехники, отмечало ведомство.