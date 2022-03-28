"Ничто не закончилось, ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. И каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост", — сказала Попова в понедельник в рамках XIV Ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика В.И.Покровского "Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и будущие угрозы".

"И сегодня по субъектам, где эти меры чрезмерно ослаблены, мы видим увеличение коэффициента распространения — и Rt (коэффициент распространения — ИФ) уже — в целом по стране у нас 0,9, но по ряду субъектов уже 1,3-1,4, и это напряжение возвращается", — уточнила глава Роспотребнадзора.

"Поэтому у нас с вами еще много дел", — заключила она.

По ее словам, "пандемия показала очень ярко: отсутствие взаимодействия было бы совершенно критическим и внутри страны, и за рубежом для предупреждения дальнейшего развития пандемии".

"Эпидемиологи говорят, что важно в противодействии любому эпидвызову — это три вещи: первое — управление, второе — управление и третье — управление. Поэтому система управления, которая выстроена в стане, была и остается от президента, который контролировал все лично, от правительства, от штаба, координационного совета, до систем во всех субъектах, — позволила нам сегодня держать руку на пульсе и управлять ситуацией", — заверила Попова.