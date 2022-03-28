"Дело рассматривается коллегией из трех федеральных судей. С ходатайством об этом в предварительном судебном заседании выступили сами подсудимые", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, инцидент произошел в ночь на 30 мая 2021 года. По данным прокуратуры, пьяные мужчина и женщина увидели палатку в парке "Оленьи Ручьи" в Свердловской области, в которой спала женщина. Мужчина избил туристку и изнасиловал, а затем убил. После этого они похитили ее вещи на более чем 200 тыс. рублей, уточняли в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В дальнейшем спутница мужчины, получив доступ к счетам убитой с помощью ее сим-карты, перевела себе более 23 тыс. рублей. Впоследствии предполагаемого убийцу задержали в лесу.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что вместо того чтобы добровольно сдаться, мужчина натравил собаку на оперуполномоченных. В результате полицейские вынуждены были применить табельное оружие.

Помимо убийства в 2021 году подсудимые неоднократно совершали кражи из частных домов.