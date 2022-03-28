"Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для поддержки развития туристической отрасли за последние десятилетия. И очень своевременное с учетом текущей ситуации и дальнейшего роста спроса на отдых в России. Льготная ставка НДС на услуги гостиниц для работающих объектов будет действовать в течение ближайших пяти лет – до 2027 года. Для новых отелей – тоже пять лет, но уже с даты открытия, что поможет выйти предприятию на операционную безубыточность за этот период", — прокомментировала вступление закона в силу глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она подчеркнула, что это решение, наряду с мерами нацпроекта по туризму, позволит сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей.

Президент России 26 марта подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке российской экономики (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ). Документ содержит предложенную Ростуризмом меру по налоговым льготам для гостиничного бизнеса. Как следует из текста, норма об обнулении НДС вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

Как напомнили в ведомстве, сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства — 20%. Такая налоговая нагрузка делает гостиничную отрасль не конкурентной по сравнению с другими отраслями экономики и недостаточно привлекательной для инвесторов. При этом страны, активно развивающие туризм, в последние годы существенно снизили ставки НДС для гостиничного бизнеса или вовсе их обнулили. Так, нулевая ставка НДС для гостиниц действует в Израиле, ОАЭ, Сингапуре и ряде других стран. В Китае ставка НДС для гостиниц составляет 9%, в странах Евросоюза — в среднем 7-8%, в Таиланде — 7%.