Сделка закрыта 25 марта. Новые владельцы "Нордстар" — действующий менеджмент, в том числе нынешний руководитель авиакомпании Леонид Мохов, сообщил "Норникель".

"В текущей ситуации "Норникель" сосредотачивает свои усилия на основной деятельности — производстве и продаже цветных и драгоценных металлов. При этом для нас важно сохранить надежное бесперебойное авиасообщение с Норильским промышленным районом как основной промышленной площадкой. Поэтому главное условие сделки по продаже дочерней авиакомпании — обеспечение бесперебойного авиасообщения с Норильском, выполнение летной программы на 100%, а также условий соглашения о базовом перевозчике аэропорта Норильск", — прокомментировал сделку старший вице-президент "Норникеля" Сергей Дубовицкий, чьи слова приводятся в сообщении.

"Нордстар" входит в число крупнейших авиаперевозчиков России. В 2021 году компания перевезла 1 млн 163 тыс. пассажиров, что на 24% больше, чем годом ранее. Базовыми аэропортами являются "Домодедово" (Москва) и Красноярск. В 2021 году "Нордстар" стала базовым авиаперевозчиком аэропорта Норильска.