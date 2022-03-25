"Республика столкнется со спросом, значительно превышающим предложение, которые есть на рынке туристических услуг. Это сигнал для инвесторов. Особенно с учетом того, что вложения в туристический бизнес себя окупают быстро. В условиях санкций, туризм — одно из самых перспективных направлений, куда можно вкладываться", — сообщил он журналистам.

По словам Мерданова, одна из задач властей республики – развитие туристической инфраструктуры и поддержка бизнеса в этой сфере.

"У нас хороший климат, горы, море. Направлений, по которым может развиваться Дагестан, огромное количество. Я думаю, что мы должны прилагать усилия, обязательно вкладываться в инфраструктуру и делать это правильно", — подчеркнул он.

По данным Минтуризма Дагестана, в 2021 году республику посетили около 1,1 млн туристов, что почти на четверть больше, чем в 2020 году.