"После ухода Booking.com и Airbnb российские сервисы бронирования начали фиксировать рост посещаемости. Так, заходы на сервисы Ostrovok.ru и Bronevik.com с 5 марта выросли втрое, его ежедневная посещаемость выросла в три раза. Также в тройке лидеров – портал Alean.ru. Как считают эксперты, больше всего клиентов привлекают те платформы, которые давно на рынке и готовы к возросшему спросу", — рассказала она.

По словам Тюриной, часть клиентов Booking, которая уже знала, в каком отеле планирует отдыхать, бронирует номера напрямую на сайтах отелей.

"Заметный прирост продаж гостиничных номеров наблюдают и туроператоры. Многие небольшие отели, гостевые дома, которые раньше неохотно работали с агентским рынком, массово приходят к туркомпаниям и просят заключить с ними контракты, завести их тарифы в систему, хотят работать с турбизнесом. Преимущество туроператоров – в том, что их системы бронирования позволяют покупать не только размещение, но и перевозку, и другие услуги", — добавила она.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc, на российский рынок агрегатор вышел в 2007 году. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке ему принадлежала наибольшая доля, которая составляла, по разным данным, от 60 до 70%.

4 марта сервис перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России и приостановил работу в стране на фоне обострения ситуации на Украине. Компания была не первой, которая покинула российский рынок: днем ранее о приостановке деятельности объявил сервис по бронированию жилья для туристов Airbnb.