"27 марта международный аэропорт Курумоч переходит на весенне-летнее расписание. Этим летом из Самары можно будет улететь прямыми рейсами в 30 городов России. В три аэропорта московского авиаузла запланированы до 13 рейсов в сутки, в Санкт-Петербург — до четырех рейсов в день", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы на российские курорты Симферополь и Сочи будут выполняться ежедневно. В летнем расписании появятся рейсы в Анапу.

"Из международных направлений лидером по количеству рейсов остается Турция. Полеты в Анталью планируют авиакомпании Azur Air, Nordwind, Red Wings, Turkish Airlines, а также авиакомпания "Ямал". В расписании также заявлены рейсы в Даламан, Ларнаку (Кипр), Дубай (ОАЭ), Ираклион (Греция) и Монастир (Тунис)", — отмечает пресс-служба.

Уточняется, что расписание рейсов может корректироваться в зависимости от планов авиакомпаний.