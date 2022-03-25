"Министерство туризма опасается полной потери российского рынка из-за конфликта на Украине – в прошлом году число туристов из России составило 800 тыс. Доля россиян в общем иностранном турпотоке составляет 20%, это второй рынок для Кипра после Великобритании", — сообщил изданию директор ассоциации отелей Кипра (Pasyxe) Филокипрос Руссунидис.

Как отмечает портал, некоторые отели Кипра на курорте Айя-Напа работают только с путешественниками из России, поэтому для них ущерб будет огромен. Как считает глава Pasyxe, такому бизнесу в период действия санкций против российской экономики нужна поддержка Евросоюза.

"Летний пик бронирований обычно приходится на конец мая, при этом более 80% туристов путешествуют по линии туроператоров. Поскольку российские туристы обычно выбирают для отдыха одни и те же места, их отсутствие на разных курортах будет ощущаться неравномерно", — пишет портал.

По словам Руссунидиса, несмотря на очевидные трудности, год нельзя назвать катастрофическим.

"Наша цель – улучшить показатели турпотока 2021 года. В этом нам поможет привлечение туристов из других стран Европы – Франции, Германии, Польши, Венгрии, Австрии, Швеции, Швейцарии и Израиля", — сказал он.