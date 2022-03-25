"Международный аэропорт "Шереметьево" с 27 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать по 29 октября включительно. Авиакомпании сохранят в расписании регулярные рейсы по традиционным для летнего периода курортным направлениям, а также по прочим востребованным маршрутам. В весенне-летний сезон планируется выполнение полетов из "Шереметьево" более чем по 80 внутренним и международным направлениям", — говорится в сообщении.

В нем сообщается, что базовые перевозчики аэропорта — авиакомпании группы "Аэрофлот" — планируют выполнять полеты по широкой сети внутрироссийских направлений, а также по ряду международных маршрутов.

Кроме того, с 27 марта авиакомпания Smartavia переводит все московские рейсы в "Шереметьево" и приступает к выполнению регулярной полетной программы из нового аэропорта базирования.

"В настоящее время проводится плановая подготовка служб аэропорта Шереметьево и оператора по наземному обслуживанию "Шереметьево Хэндлинг" к весенне-летнему периоду. Для поддержания эксплуатационного состояния аэродрома, обслуживания воздушных судов и пассажиров будет выделено более 830 единиц транспортных средств, специальной техники и аэродромных средств механизации. В летний сезон аэропорт "Шереметьево" усилит комплекс мероприятий, направленных на обеспечение орнитологической безопасности полетов. Для обеспечения комфортного температурного режима в терминалах аэропорта осуществляется плановая проверка работоспособности систем вентиляции и кондиционирования", — говорится в сообщении.