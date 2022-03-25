В 12:00 в Молодежном театре на Фонтанке пройдет творческая встреча из цикла "Легенды Молодежного театра".

В архиве театра была найдена раритетная видеозапись спектакля-концерта Ефима Падве "Звучала музыка в саду". Запись была сделана во время гастролей театра в 1992 году в Польше. Видео навсегда запечатлело фрагменты легендарного спектакля, поставленного в начале 1980-х, когда Падве только возглавил коллектив.

Театр приглашает зрителей посмотреть сохранившиеся фрагменты спектакля-легенды на киноэкране вместе с артистами Молодежного, которые участвовали в создании этой постановки. После просмотра своими воспоминаниями поделятся Валерий Кухарешин, Наталия Дмитриева, Елена Соловьева, Петр Журавлев, Евгений Клубов. Встречу ведет — Михаил Черняк.

В 18:00 пройдет онлайн-трансляция записи оперетты Имре Кальмана "Сильва" в постановке театра "Санктъ-Петербургъ Опера".

"Сильва" — одно из самых популярных сочинений Кальмана. Оригинальное название оперетты — "Королева чардаша" — в России не прижилось, поскольку премьера на русской сцене состоялась в разгар Первой мировой войны. Поэтому как название оперетты, так и многие имена действующих лиц были изменены", — говорится в сообщении.

Гала-концерт "Viva Моцарт!", приуроченный к Международному дню театра смогут посетить петербуржцы в театре "Санктъ-Петербургъ Опера".

В старинном барочном зале театра прозвучит музыка Моцарта: симфонические фрагменты и увертюры, арии, дуэты и сцены как из популярных оперных сочинений Моцарта, таких как "Дон Жуан", "Свадьба Фигаро", "Волшебная флейта", так и редко исполняемых в России.

В костюмированном гала-концерте примут участие ведущие солисты и оркестр театра "Санктъ-Петербургъ Опера".

В театре-фестивале "Балтийский дом" состоится акция "Театр в подарок!". В рамках акции зрителей ждут розыгрыши билетов на спектакль, поздравления от артистов.

"Вечером гости театра станут героями светской хроники и будут ждать третий звонок в компании очаровательных мимов", — отмечают в театре.

Позже зрителей приглашают на бенефис народной артистки России Татьяны Пилецкой. В этот вечер она выйдет на сцену в спектакле "Семья в подарок".

Концерт "Магия театра" пройдет в Санкт-Петербургском театре "Мюзик-Холл".

На Малой сцене "Мюзик-Холла" состоится праздничный концерт "Магия театра", приуроченный к Международному дню театра. В исполнении Камерного оркестра "Северная Симфониетта" под управлением Фабио Мастранджело прозвучат шедевры мирового музыкального искусства. В концерте примут участие хор и солисты театра "Мюзик-Холл".