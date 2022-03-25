"Несмотря на различия, обе страны привлекают туристов своим колоритом, богатой гастрономией, безопасностью, безвизовым въездом и удобным перелетом. В числе хороших новостей также то, что ассортимент предложений по Армении и Узбекистану увеличился и обе страны недавно отменил ПЦР-тесты для вакцинированных", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" директор по внутреннему рынку компании Coral Travel Алена Громова.

Она добавила, что Армения уже давно входит в ассортимент компании, но сейчас на эту страну резко вырос спрос, в первую очередь, благодаря короткому перелету и доступным ценам.

Как рассказали в пресс-службе Coral Travel, тур "Грани вершин Армении" на 5 дней стоит 48 тыс. рублей на человека без перелета. Тур "Эстетика гор Армении" на 6 дней – от 28 тыс. рублей, "Узнаем Армению вместе" – от 31 тыс. рублей. Экскурсионные программы включают посещение всех знаковых достопримечательностей: это языческий храм в Гарни, образец раннесредневековой армянской архитектуры храм Зватноц, Первопрестольный кафедральный собор Эчмиадзин, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы обязательно осматривают центр Еревана, одного из древнейших городов мира, основанного в 782 году до нашей эры, а также едут в курортные места, например, к минеральным источникам на Джермук.

В компании добавили, что особый интерес для туристов представляют гастрономические туры в Армению, которая славится вкусными продуктами и интересной кухней. Въехать в страну можно по российскому паспорту, виза не нужна.

По словам Громовой, заметно вырос спрос и на поездки в Узбекистан.

"Весна – идеальное время для посещения страны, так как летом здесь слишком жарко. Перелет занимает 4 часа, туристы посещают Самарканд, Бухару, Хиву, Фергану, Шахрисабсе. Помимо осмотра памятников древности, программы туров обязательно включают знакомство с узбекской кухней и ее самым известным блюдом – пловом, местные рестораны предлагают множество его вариаций", — рассказала она.

Алена Громова заметила, что цены в Узбекистане выше, чем в Армении, но туристов это не останавливает.

"Все программы предполагают прилет в Ташкент, вылет возможен из Самарканда. Передвигаться между городами достаточно комфортно, поскольку есть высокоскоростные поезда «Афросиаб», есть региональные рейсы Uzbekistan Airways. Стоимость туров – от 46,9 тыс. рублей на человека без перелета за пятидневную программу "К сердцу империи Тамерлана". Двенадцатидневная программа "Сокровище Шелкового пути", в ходе которой можно увидеть всю страну, обойдется в 175,5 тыс. рублей на человека", — рассказала представитель Coral Travel.

По ее словам, сейчас у российских туристов востребованы экскурсионные туры во все регионы России, от Калининграда до Камчатки, и во все доступные страны бывшего СССР – Армению, Азербайджан, Узбекистан и Белоруссию.