"Авиакомпании продолжат обслуживать из Петербурга регулярные и чартерные рейсы, в том числе в Белград, Бишкек, Доху, Дубай, Душанбе, Ереван, Минск, Ош, Стамбул", — говорится в сообщении.

Среди новых направлений — Бухара (Узбекистан) авиакомпании Uzbekistan Airways и Тунис авиакомпании Nouvelair.

Turkish Airlines рассчитывает увеличить количество рейсов в Анталью, а Uzbekistan Airways — в Узбекистан по направлениям Наманган, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергана.

На внутренних линиях авиакомпании-партнеры аэропорта "Пулково" запланировали регулярные рейсы более чем по 80 направлениям. Ожидается увеличение частот рейсов в Москву, Калининград, Казань, Ижевск, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Оренбург, Омск и Красноярск.