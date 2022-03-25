"27, 31 марта и 3 апреля отменены рейсы по маршруту: Минск — Тель-Авив — Минск. 27 и 30 марта отменены рейсы по маршруту: Минск — Краснодар — Минск", — говорится в сообщении перевозчика.

Информация о дальнейшем выполнении рейсов в Краснодар и Тель-Авив будет опубликована позже, сообщили в "Белавиа".

Авиакомпания также уточняет, что по измененному расписанию планируются к выполнению рейсы по маршрутам, связывающим Минск со Стамбулом, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереваном, Баку, Алматой, Сочи, Дубаем.

"По запланированному расписанию выполняются рейсы по следующим маршрутам: Москва, Санкт-Петербург, Ташкент, Нур-Султан", — отмечается в сообщении.

Ранее ЕС запретил компании полеты над территорией Евросоюза и рекомендовал европейским авиаперевозчикам облетать территорию Белоруссии.