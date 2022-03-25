"В этом году детские летние лагеря смогут принять больше детей и обеспечить 100% загрузку. В прошлом году детские лагеря принимали только 75% детей", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ряд противоэпидемических ограничений, включая масочный режим, также отменили в школах региона.

"Теперь все будет как раньше — один центральных вход для всех, отменена "кабинетная система", возвращается единое начало уроков и единые перемены, а также можно не закреплять отдельно учебные кабинеты для классов. Отменяется соблюдение социальной дистанции при рассадке на ОГЭ и ЕГЭ", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.