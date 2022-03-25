Число иностранных туристов подскочило в 13,2 раза до 105,1 тыс. человек, а внутренний туризм в феврале вырос в 15,5 раза, до 143,8 тыс. человек. Столь значительный рост объясняется крайне низкой сравнительной базой — на февраль 2021 года пришелся пик ограничительных мер.

Среди иностранцев активнее всего посещали Словению хорваты (22,7 тыс.), итальянцы (14,9 тыс.), австрийцы (11,9 тыс.), венгры (9,2 тыс.) и сербы (7,7 тыс.).

Самыми популярными направлениями у иностранных туристов были горы, курорты, приморские районы и столица Любляна. Внутренние туристы предпочитали горный курорт Краньска-Гора и Любляну.