"Этим летом за счет средств окружного бюджета отдохнуть смогут 6 тыс. 512 детей. В прошлом году в детских центрах побывали около 6 тыс. человек. В этом году на 580 квот увеличилось количество путевок в лагеря Черноморского побережья по сравнению с 2021 годом", — говорится в сообщении.

Кроме этого, по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в оздоровительной кампании этого года предусмотрено несколько нововведений.

В частности, в августе будет организована специальная смена для детей с особенностями здоровья. Организовать ее губернатора просила многодетная жительница Салехарда во время встречи с родителями таких детей.

Смена пройдет в детском центре "Олимпийская ребячка" в Тюменской области. Всего здесь смогут отдохнуть 120 ребят с особенностями здоровья, которые могут себя обслужить.

Еще одним нововведением станет расширение льготных категорий. С такой просьбой к главе региона в социальных сетях обратились родители, отмечает пресс-служба.

"Мы вводим новую льготную категорию. Это дети из семей ветеранов боевых действий. Теперь они также в первоочередном порядке уже с 28 марта смогут подать заявку", — цитируются в сообщении слова Артюхова.

По данным пресс-службы, в этом году ямальцы отдохнут в лагерях "Остров Мадагаскар" Краснодарского края, "Ай Кемп", "Мандарин" и "Смарт Кемп" в Крыму, "Ребячья республика" и "Олимпийская ребячка" в Тюменской области.

Центры, в которых будет организован отдых, отвечают всем существующим стандартам безопасности, отмечается в пресс-релизе.

Для уменьшения единоразовой нагрузки на специальный портал для подачи заявок на отдых и удобства пользователей время старта заявочной кампании для муниципальных образований разное. С 28 марта подать заявку смогут льготные категории граждан, с 4 апреля — все остальные.

"Ямал — один из немногих регионов России, предоставляющих отдых и оздоровление для детей полностью за счет бюджетных средств, родители оплачивают только проезд к месту отдыха и обратно. В этом году продолжится практика по ПЦР-тестированию детей и сопровождающих. Эта услуга абсолютно бесплатна для родителей", — подчеркивает пресс-служба.

Также отмечается, что процесс подачи заявок на детский отдых максимально упрощен.

Так, на портале появилась интеграция с Госуслугами — происходит автоматическая загрузка всех сведений, а также с сетевым городом и соцзащитой, что позволяет уменьшить количество подтверждающих справок из школ.