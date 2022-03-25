"Основные государства-поставщики туристов, США и азиатские страны, которые сейчас начали открываться для выезда, чувствительны к возможным рискам. Кроме того, закрытие украинского и российского воздушного пространства, а также запрет полетов для российских перевозчиков, влияет на путешествия внутри Европы. Необходимость облета закрытых зон для дальнемагистральных рейсов приводит к увеличению времени полетов и росту затрат на них", — говорится в сообщении.

По данным UNWTO, на Россию и Украину приходилось 3% мировых расходов на турпоездки в 2020 году и, если конфликт затянется, мировой туризм может потерять не менее $14 млрд доходов.

"Оба рынка – значимые поставщики туристов для соседних стран, европейских пляжных направлений. Российский рынок стал также очень важным во время пандемии для таких туристических направлений, как Мальдивы, Сейшельские острова или Шри-Ланка", — подчеркивают в организации.

В то же время, эксперты UNWTO отмечают, что пока рано оценивать все последствия конфликта. Поиск и бронирования авиабилетов по различным каналам упали сразу после 24 февраля, но в начале марта показатели начали восстанавливаться.

"Ситуация неопределенности ухудшает экономические условия, подрывает доверия потребителей, повышает инвестиционную неопределенность. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальный экономический рост в этом году может быть на 1% ниже, чем прогнозировалась, а инфляция может подскочить на 2,5%. Растущая цена на нефть также повышает стоимость транспортных услуг и размещения в отелях, что снижает покупательную способность потенциальных туристов", — подчеркивают в UNWTO.