"На всех приемах граждан, которые я провожу, ко мне обязательно обращается кто-то из граждан с просьбой распространить действие "Пушкинской карты" еще и на пожилых людей. Буквально несколько дней назад я обратилась с соответствующим предложением в министерство культуры РФ и вижу, что по настроению они с нами солидарны", — сказала Ямпольская журналистам в Казани.

"Пожилые люди России тоже заслужили эту возможность приобщаться к культуре. Надо, чтобы им это материально было сделать полегче. Прошли тяжелый период, период пандемии, затворничества. Я думаю, что эта идея будет иметь продолжение, и "Пушкинскую карту", в том числе распространят и на граждан старшего возраста", — отметила депутат.

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. С помощью этой карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.