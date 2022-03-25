"Число международных туристических прибытий в январе выросло на 18 млн или 130% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Хотя эти цифры подтверждают позитивную тенденцию, наметившуюся в прошлом году, восстановлению международного туризма продолжают мешать ковидные ограничения, сохранившиеся во многих странах. В 2021 году число прибытий сократилось на 71%, в январе 2022 снижение составило 67%", — говорится в сообщении.

Лучшие результаты, по данным UNWTO, — в Европе и Америке, где число прибытий выросло на 2000 и 100% соответственно. Но эти цифры по-прежнему чуть более чем на 50% отстают от допандемийных потоков.

На Ближнем Востоке за первый месяц года число прибытий выросло на 90%, в Африке — на 51%. Это на 63 и 66% меньше, чем в 2019 году. Азиатско-Тихоокеанский регион восстанавливается наиболее медленно, так как несколько стран здесь остаются закрытыми для турпоездок. Прирост числа прибытий здесь составил 44%.

"Ожидается, что после беспрецедентного падения в 2020 и 2021 годах, международный туризм продолжит восстанавливаться в 2022 году. По состоянию на 24 марта в 12 странах были отменены ограничения, связанные с коронавирусом, и все больше правительств ослабляют требования к путешественникам, что способствует росту отложенного спроса", — говорится в сообщении Всемирной туристской организации.