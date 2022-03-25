В российские города напрямую авиакомпании будут летать по 21 направлениям, всего в полетной программе более 30 маршрутов.

Среди заявленных авиакомпаниями курортных направлений — Анапа, Сочи, Геленджик, Симферополь и Минеральные Воды. Традиционно запланировано увеличение частоты рейсов на майские праздники и с наступлением школьных каникул не только на российские курорты, но и по региональным направлениям: в Калининград, Екатеринбург, Краснодар.

Рейсы в Москву из Нижнего Новгорода будут выполнять авиакомпании "Россия" и "Сибирь", ежедневно запланированы к выполнению до 9 рейсов в "Шереметьево" и "Домодедово". В Санкт-Петербург рейсы планируют "Россия" и Pegas Fly ("Икар"), ежедневно до 4 рейсов в день.

Также сообщается, что в летнем расписании аэропорта запланированы полеты в Анталью (Турция) авиакомпаниями Nordwind, Azur Air, Pegas Fly, Red Wings и "Ямал". В расписании также заявлены международные направления — Баку, Душанбе, Ереван, Ош, Пафос, Хургада, Шарм-эль-Шейх.

Летнее расписание будет действовать с 27 марта по 29 октября. Полетную программу планируют выполнять 12 авиакомпаний.