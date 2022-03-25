"После начала спецоперации России на Украине, в Анталью приехало много украинских и российских граждан. Столкнувшись со сложной ситуацией в своих странах, эти люди приняли решение перебраться на средиземноморский курорт, чтобы купить или арендовать там недвижимость на длительный срок", — пишет издание.

Как отмечает газета, и арендная плата, и цены на жилье выросли на 28% в большинстве популярных районов Антальи.

По данным института статистики Турции (TurkStat), около 1,1 тыс. квартир приобретены иностранцами, это на 106,2% больше, чем в прошлом году. В феврале россияне заняли третье место среди крупнейших покупателей жилья в Турции с 509 сделками, после иранцев (711) и иракцев (633).

По словам главы торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давута Четина, Анталья заняла второе место после Стамбула среди провинций с самыми высокими продажами жилья иностранцам в феврале 2022 года и четвертое место по совокупным ежемесячным продажам недвижимости.

"В феврале доля иностранцев во всех продажах жилья составляла 5,65% в Турции и 23,24% в Анталье", — пояснил Четин.

Как отметил брокер по недвижимости Угур Фер, с начала обострения ситуации на Украине в Анталье заметно выросло число россиян и граждан Украины: в городе с населением 2,7 млн проживает около 30 тыс. граждан РФ и более 9 тыс. украинцев. Многие люди предпочитали скупать жилье коллективно, чтобы жить по соседству, приобретая по 20-30 квартир.

"Теперь наблюдается дефицит жилья в Анталье. Только за последние шесть-семь дней было продано 45-50 квартир. Растет и арендная плата за недвижимость на длительный срок", — добавил Фер.

Так, владелец компании Alyans Real Estate Эндер Анатджа сказал, что арендная плата выросла почти втрое, есть также проблемы с транзакциями из-за санкций, наложенных на российские банки и приостановки работы в России MasterCard и Visa.

Как сообщает Daily Sabah, эксперты также опасаются спада турпотока из России в Турцию этим летом из-за ограничений на банковские платежи и трудностей с авиасообщением.