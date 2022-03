Согласно сообщению авиакомпании, новый тариф будет называться Wanna Get Away Plus, его планируется ввести в мае или июне этого года.

Авиаперевозчик не уточнил стоимость билетов нового класса, но она будет выше самого дешевого тарифа (Wanna Get Away), но ниже двух более дорогих классов (Anytime и Business).

Руководство авиакомпании полагает, что новый тариф будет более гибким и удобным для пассажиров и поможет заполнить разрыв между наиболее дешевыми и дорогими билетами, отмечает MarketWatch.

Клиенты Southwest, выбирающие Wanna Get Away Plus, будут получать на 33% больше бонусных баллов, чем при покупке базовых билетов, а также смогут перевести их другим людям.

Вместе с этим Southwest добавит опцию онлайн-регистрации и выбора мест пассажирам класса Anytime (второго по стоимости билетов после Business).

Southwest вносит изменения в классы бронирований впервые за 15 лет, обращает внимание MarketWatch. Авиаперевозчик намекнул на их возможность в декабре прошлого года, но не уточнил подробностей.

Для повышения доходности авиакомпания также приняла ряд других мер, которые, как ожидается, в совокупности принесут дополнительные $1-1,5 млрд в следующем году. В частности, Southwest подписала контракт с американским Chase Bank на выпуск специальной кредитной карты.

MarketWatch отмечает, что авиакомпания желает обойти по числу бизнес-пассажиров таких американских авиаперевозчиков, как Delta Airlines и United Airlines.

При этом большинство пассажиров Southwest выбирают наиболее дешевый тариф авиакомпании.