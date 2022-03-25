На внутренних линиях авиакомпании-партнеры "Домодедово" запланировали регулярные рейсы по 53 направлениям, сообщает пресс-служба аэропорта. Наибольшим спросом, как ожидается, будут пользоваться рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Калининград и Казань.

"Пассажирам воздушной гавани на международных рейсах доступны 28 направлений. Из них в настоящее время наиболее популярными являются Дубай, Ташкент, Минск, Ош и Бишкек", — заявили в "Домодедово".

"Домодедово" — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В 2021 году обслужил 25 млн человек, что на 53% больше, чем в 2020 году, и на 12% меньше результата доковидного 2019 года. Основные базовые авиакомпании — S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

После начала спецоперации РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри РФ было также частично ограничено: по решению Росавиации с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны. Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей (а также их техобслуживание и страхование) и обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими перевозчиками.