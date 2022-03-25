"В сложившейся ситуации в нашей стране вновь активизировались деятели теневого валютного рынка. По-простому, в народе их называют валютчиками", — сказал Картынник, которого цитирует госагентство "БелТА".

Он пояснил, что "в свете последних событий, которые происходят в мире и в той или иной степени затронули нашу страну, в некоторых пунктах обмена может наблюдаться недостаток валюты". "Важно отметить, что основной приток иностранной валюты поступал в Белоруссию из России. В начале марта США и Евросоюз на официальном уровне запретили ввоз долларов и евро в РФ", — добавил он.

По его словам, "в прошлом это была достаточно серьезная проблема, с которой мы боролись еще с конца девяностых". Затем в связи с принятыми регуляторными мерами "в валютчиках в принципе отпала необходимость, можно сказать, мы их изжили как класс". "Сейчас для них снова появилась благодатная почва. К примеру, только в Витебской области за пять дней с 16 по 20 марта было выявлено четыре факта незаконных сделок с иностранной валютой", — констатировал Картынник.

Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, за незаконные валютно-обменные операции в Белоруссии предусмотрены крупные штрафы (до $1,5 тыс. в эквиваленте). Также предусмотрена ответственность за незаконное принятие инвалюты в качестве платежного средства, использование ценных бумаг в иностранной валюте. "Гражданам важно понимать, что они будут привлечены к ответственности, принимая иностранную валюту в качестве оплаты за ту или иную услугу", — подчеркнул представитель МВД.