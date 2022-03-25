"Сотрудники заповедника ликвидировали пожар на Трёхизбинском участке. Площадь пожара, пройденная огнем на территории заповедника, составляет около 2 тыс. 286 га", — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что природный пожар перекинулся на территорию заповедника 24 марта при сильном восточном ветре с порывами до 20 м/с.

В тушении участвовали 16 сотрудников заповедника и 9 единиц техники, а также двое сотрудников и одна единица техники АО "Волгоспас" с.Тузуклей.

Астраханский заповедник — старейший в стране, он основан в 1912 году с целью сохранения и изучения природных комплексов и генетических фондов дельты Волги и побережья Каспия. В 1984 году ему присвоен статус биосферного. Заповедник расположен в низовьях дельты Волги, его общая площадь — почти 70 тыс. га.