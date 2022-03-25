Иск подан в Арбитражный суд Москвы.

В ноябре 2021 года Росавиация выпустила приказ, который расширил перечень межрегиональных маршрутов, субсидируемых государством и регионами в рамках постановления правительства №1242. Utair, согласно материалам, требует признать этот приказ недействительным в части включения в него рейсов S7 из Новосибирска в Сургут (период выполнения — с 1 ноября по 31 декабря 2021 г.), рейсов Red Wings — из Сургута в Екатеринбург (с 15 ноября по 31 декабря), рейсов "ИрАэро" — из Сургута в Уфу (с 15 по 31 декабря).

Судебное заседание по делу назначено на 27 апреля.

"Интерфакс" направил запрос в пресс-службу Utair.

Аэропорт Сургута является одним из базовых для Utair. Перевозчик не только выполняет рейсы из этого аэропорта, но также контролирует его управляющую компанию с долей 56% (данные Utair на конец I полугодия 2021 г.).