"Аэропорт, несмотря на свою небольшую относительно Ростова и Краснодара пропускную способность, теперь принимает рейсы за три города: работает в штатном режиме, все службы выполняют свои функции", — цитирует пресс-служба коммерческого директора аэропорта Ангелину Евдокимову.

По ее словам, закрытие неба на Юге никак не сказалось на работе воздушной гавани.

"Количество рейсов с 1 марта 2022 года по 23 марта 2022 года снизилось на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца. Рост пассажиропотока в аэропорту в феврале 2022 году составил 27,9%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по итогам марта ожидается рост не более 9%, в прогнозе на апрель динамика — отрицательная", — добавила она.

Среди наиболее востребованных зарубежных направлений Евдокимова назвала рейсы в Стамбул и Ереван, приоритетных внутренних региональных направлений — полеты в Челябинск и Сочи.

В связи с осложнением обстановки вокруг Украины, с 24 февраля по 2 марта полеты в ряд аэропортов на юге России были временно ограничены. В дальнейшем Росавиация продлила запрет на полеты до 1 апреля.

Аэропорт Минвод вошел в число тех воздушных гаваней, которые продолжили работать в штатном режиме. Из него активно выполняются вывозные рейсы для доставки туристов домой, в том числе, базовой авиакомпанией "Азимут".