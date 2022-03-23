Участники заседания отметили, что на сегодня благодаря значительному снижению тарифов в роуминге количество абонентов российских операторов связи, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Белоруссии, увеличилось на 15%; потребление услуг голосовой связи выросло в отношении входящего голосового трафика в 1,5 раза, исходящего голосового трафика — в 2 раза, sms — в 2 раза, интернета — в 1,6 раза.

РФ и Белоруссия в сентябре 2021 года на заседании союзного совмина договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Также стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи.