Закон замораживает кадастровую стоимость для исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога на уровне 1 января 2022 г.

Аналогичная норма предусматривается для организаций при уплате налога на имущество: налоговая база будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости по состоянию на 1 января 2022 г.

"То есть, по сути, будет заморожена кадастровая стоимость", — отмечал ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.

Одобренный закон освобождает от НДФЛ полученные в 2021-2023 гг. доходы в виде материальной выгоды.

"Мы практически снимаем все ограничения с материальной выгоды. По существу, вся помощь, которая у нас идет, оказывается работодателями, то, что рассматривалась как материальная выгода и облагалась НДФЛ — в том числе выплата процентов по ипотечному кредиту и так далее, все эти вопросы — предлагается здесь все налогообложение снять, любую помощь", — пояснял ранее глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

Освобождаются от НДФЛ проценты, полученные в 2021-2022 гг. по вкладам, остаткам на счетах банков.

Продлеваются полномочия субъектов РФ устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня регистрации в качестве ИП на упрощенную систему налогообложения (УСН) и патентную систему налогообложения (ПСН) налоговые каникулы в виде налоговой ставки в размере 0%. Эта норма будет действовать до конца 2024 г.

Предлагается отказаться от применения с 9 марта 2022 г. и в 2023 г. в отношении организаций нормы о повышенном размере пени с 31-го дня просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования, ставка будет снижена до 1/300. В настоящее время пеня за каждый календарный день просрочки по уплате налога определяется в процентах от неуплаченной суммы налога: для организаций за просрочку до 30 календарных дней процентная ставка пени принимается равной 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день, а начиная с 31-го дня просрочки — в размере 1/150 ставки. Ранее эксперты посчитали, что после повышения ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20% уплата налогов для бизнеса составит 48,66% годовых после первого месяца просрочки.

Также фиксируются на 2022-2023 гг. расширенные интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам.

Иностранным организациям даётся право представлять в налоговые органы сведения об участниках по итогам 2021 г. не до 28 марта, а до 31 декабря 2022 г.

"Это очень важное предложение бизнеса, потому что сегодня получать информацию очень сложно, непредставление влечет за собой штрафы и другие негативные последствия", — пояснял ранее Макаров.

В два раза, с 60 млн до 120 млн рублей, увеличивается порог признания контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами. Не будут признаваться контролируемыми сделки между взаимозависимыми лицами, по которым одна из сторон применяет инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций и доходы, по которым признаются с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г.

Вводятся ограничения на применение ответственности за непредставление налоговому органу документов, подтверждающих размер прибыли или убытка контролируемой иностранной компании (КИК) за 2020-2021 гг.

Кроме того, устанавливается на пять лет нулевая ставка НДС в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. Также нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по предоставлению в аренду, управление или иное право объектов туристской инфраструктуры, введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 г. Ставка будет применяться в течение пяти лет с момента введения объекта в эксплуатацию.

С 2022 г. устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0% для аккредитованных организаций в отрасли информационных технологий. Сейчас она составляет 3%.

По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 г. повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей, то есть до 10 млн рублей никаких повышающих коэффициентов применяться не будет.

Вводится ускоренный возврат НДС для всех компаний, которые не находятся в процедуре банкротства или процессе реорганизации либо ликвидации. Они смогут пользоваться заявительным порядком возврата налога, позволяющим вернуть или зачесть сумму налога еще до завершения камеральной проверки поданной декларации. Согласно одобренным поправкам, компаниям в рамках заявительного порядка не придется предоставлять банковскую гарантию или поручительство, если заявленная к возмещению сумма не превышает сумму налогов и страховых сборов за предыдущий год. Если сумма больше, потребуется банковская гарантия или поручительство.